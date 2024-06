MPDFT e GDF discutem melhorias no sistema de bilhetagem eletrônica

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) e a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) reuniram-se, nesta quarta-feira, 26 de junho, com representantes do Governo do Distrito Federal para discutir a implementação da bilhetagem eletrônica exclusiva em 52 linhas de ônibus. marcada para começar em 1º de julho. Ficou agendada nova reunião para 16 de julho, para verificar o progresso do modelo.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) preocupa-se com a possibilidade de usuários ficarem sem acesso a pontos de recarga do Cartão Mobilidade em determinados locais e horários. Por isso, orientou que sejam realizados mais estudos para identificar essas áreas e propor soluções, como pontos de venda móveis. Também indicou que as análises sejam refeitas a cada ampliação do sistema. Outra preocupação é com usuários em situação de vulnerabilidade, que não possuem recursos digitais, como cartão de crédito, cartão de débito ou pix, e não têm como efetuar a recarga do cartão.

O MPDFT solicitou a implementação de cronograma para a eliminação completa do pagamento em espécie, com as fases e prazos, além das especificidades de cada linha e a proximidade dos locais de aquisição ou recarga. O modelo deverá ser constantemente reavaliado para correção de eventuais falhas.



O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno José de Andrade Gonçalves, afirmou que a Semob está mapeando esses usuários. Segundo ele, será feita a distribuição de panfletos explicativos para instruir a população sobre como emitir e recarregar o cartão. Ele destacou, ainda, que, em junho, devido à comunicação da mudança, houve um pico de emissão de cartões de mobilidade — foram mais de 13 mil unidades. Outra informação apresentada pela pasta foi a de que, após as notícias sobre a alteração, o público que paga em espécie reduziu de 220 mil para 178 mil acessos por dia.



#Com informações do MPDFT

