Nota Legal: prêmio de R$ 500 mil vai para compra de R$ 16 no Varjão

Um contribuinte que realizou uma compra no valor de R$ 16,34 em uma farmácia no Varjão é o vencedor do prêmio de R$ 500 mil do Nota Legal 2024, realizado nesta quinta-feira (27/6). Ao todo, 979 mil pessoas habilitadas concorreram aos prêmios distribuídos.

Foram mais de 12 mil prêmios sorteados, entre eles um de R$ 500 mil, dois de R$ 200 mil, três de R$ 100 mil, quatro de R$ 50 mil. Os prêmios de R$ 200 mil foram para Guará II e Sobradinho, e os de R$ 100 mil para Águas Claras, Asa Sul e São Sebastião.

Foram contempladas compras feitas entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023. Ao todo, foram gerados 61.528.158 bilhetes — número 6,28% maior que o registrado na edição anterior.

Os contribuintes podem acessar o sistema do Nota Legal para saber se foram sorteados. Os vencedores serão posteriormente contatados via e-mail, quando serão repassadas orientações gerais e o prazo para indicação de uma conta para o recebimento do prêmio.

Ao indicar o CPF na hora da compra, o cidadão não só concorre a prêmios, mas também contribui para a arrecadação fiscal. É o que ressalta o secretário de Economia do DF, Ney Ferraz. “É um exercício de extrema transparência, em que os cidadãos atuam como uma extensão da secretaria, exercendo papel até de auditores da Fazenda, fiscalizando, auditando, cobrando, fazendo o seu trabalho de cidadania”.