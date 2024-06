Traficante do DF morre em Alagoas ao trocar tiros com polícia

Um traficante do Distrito Federal morreu ao trocar tiros com a Polícia Civil (PDCF) no interior de Alagoas. Lucas Henrique Barbosa gerenciava uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que foi desmantelada nesta quinta-feira (27/6) no âmbito da Operação Cesário. O traficante estava no condomínio Mar de Francês, em Marechal Teodoro (AL), e recebeu os policiais do DF a tiros, quando eles realizavam a entrada tática para cumprir o mandato de prisão e de busca e apreensão contra Lucas Henrique.

A quadrilha era caracterizada pela divisão de tarefas. Cecília Calixto, 25 anos, era a principal operadora financeira, e seu companheiro, Matheus Almeida, 25, era o líder da quadrilha. Ambos foram apontados como principais alvos da investigação. O grupo também aliciava jovens para atuar como "mulas".

Os 19 mandados de prisão temporária e os 30 de busca e apreensão ocorreram no Gama, Paranoá, Ceilândia, Recanto das Emas, Asa Norte, Valparaíso (GO), Uberlândia (MG) e Maceió. A ação acontece no âmbito da Operação Narke 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça, unidade responsável pelo trabalho integrado das forças de segurança pública.