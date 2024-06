Dia do Orgulho LGBT: veja quais prédios receberão iluminação especial em Brasília

Diversos prédios e repartições públicas do Distrito Federal recebem iluminações especiais em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, que ocorre nesta sexta-feira (28/6). As sedes do Tribunal de Contas da União (TCU), da Câmara Legislativa do DF e do Supremo Tribunal Federal (STF) já estão com as cores que remetem a bandeira, enquanto os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Palácio do Itamaraty serão iluminados na sexta-feira.

A CLDF será iluminada com as cores da bandeira durante todo mês de junho. A iniciativa foi aprovada pela mesa diretora da Casa após pedido do deputado distrital Fábio Félix (PSol). A seda da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) também recebe a iluminação especial.

A sede do STF está sendo iluminada durante toda esta semana. De acordo com a página da Corte, a data relembra a luta dessa população por respeito, tolerância, igualdade de oportunidades e garantia de direitos.

Entenda a data

A celebração ocorre no dia 28 de junho para remeter um episódio conhecido como Levante de Stonewall, ocorrido em 1969, em um bar situado no bairro de Greenwich Village, em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, um grupo de policiais invadiu o Stonewall Inn e prendeu pessoas trans e drag queens presentes no local.

Aquela não foi a primeira vez que a invasão ocorreu, mas foi a primeira em que a população LGBTQIA+ revidou. Nos dias seguintes, uma série de protestos em defesa dos direitos da comunidade se espalhou pelos Estados Unidos.

Um ano depois, na mesma data, as cidades de Nova York e Los Angeles realizaram a 1ª Parada do Orgulho Gay.