Mega-Sena: brasilienses estão de olho nos R$ 110 milhões sorteados neste sábado (29/6)

Afonso Corrêa aposta com frequência e fez algumas quadras - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Viajar, comprar uma casa, garantir os estudos dos filhos, começar um empreendimento... Quem nunca se imaginou ganhando uma bolada para realizar todos esses sonhos? E, para os apostadores de plantão, chegou a hora de tentar a sorte. Às 20h de hoje, a Mega-Sena vai sortear R$ 110 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h pelo sistema on-line da Caixa ou nas casas lotéricas, que costumam fechar mais cedo aos sábados.

"Tem que tentar a sorte, não é? Senão a gente não vai para frente", disse o motorista de transporte escolar Manuel Pinheiro, 61 anos, que fez quatro jogos da Mega, via bolão, na Rodoviária do Plano Piloto. "Gosto de vir presencialmente, pelo menos uma vez por mês. Pelo celular é uma burocracia", comentou, garantindo que faz todos os jogos na mesma loteria.

Sortudo, ele ganhou quase R$ 200 na última aposta. Questionado sobre o que fará se levar a bolada de R$ 110 no sorteio de hoje, ele ponderou. "Provavelmente, vou desmaiar de tanta alegria. Se eu acordar, sento para pensar nos meus planos, mas o primeiro, com certeza, vai ser voltar para o interior do Piauí, onde nasci e fui criado", destacou.

Foco na família

Na fila da loteria, Bárbara Soares, 48, preparava-se para pagar três jogos, um da Mega e duas da Lotofácil. "Dias desses, ganhei R$ 12 e já aproveitei para jogar de novo. Se eu tiver qualquer 'dinheirinho', não perco a oportunidade de fazer uma aposta", contou a cobradora de ônibus. Com boas expectativas, garantiu: "isso aqui (o jogo) é minha aposentaria".

Caso se torne a próxima milionária do Brasil, Bárbara pretende investir nos estudos dos filhos, custeando, por exemplo, cursos de línguas. "Uma vez, minha filha disse que, se a gente enriquecer, ela para de estudar. Eu contestei. Afinal, para fazer o dinheiro, é preciso estudar muito, senão já era", explicou.

O também cobrador Afonso Corrêa, 54, disse que todos dias faz alguma aposta na loteria; na Mega, pelo menos uma vez na semana. "Vez ou outra, ganho algum dinheiro. Há umas semanas, fiz duas quadras", contou, mantendo segredo sobre a quantia recebida. Mineiro, ele afirmou que, se ganhar, vai investir nos cuidados com a família, incluindo saúde, educação e divertimentos. "Jogo é sorte. Tomara que, desta vez, ela (sorte) esteja ao meu lado", concluiu.

Os mais sorteados da história

1º lugar: 10, sorteado 318 vezes

2º lugar: 53, sorteado 311 vezes

3º lugar: 5, sorteado 299 vezes

4º lugar: 23, sorteado 294 vezes

5º lugar: 34, sorteado 293 vezes

6º lugar: 42, sorteado 292 vezes

7º lugar: 30, sorteado 291 vezes

8º lugar: 37, sorteado 291 vezes

9º lugar: 33, sorteado 290 vezes

10º lugar: 35, sorteado 290 vezes