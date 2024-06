DF tem saldo positivo na geração de empregos formais no ano

O Distrito Federal registrou em maio um saldo positivo de 2.493 empregos formais. O número é o cálculo das cerca de 37 mil contratações formais menos as 34,5 mil demissões. No acumulado dos cinco primeiros do ano, o DF já registra 24 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.

Os dados são da apuração mensal de maio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgada na quinta-feira (27/6), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Três dos cinco grandes grupos de atividades econômicas tiveram saldos positivos na região em maio. O maior número de contratações ficou com o setor de serviços, gerando 2.791 vagas, seguido pela indústria 78 e o comércio com apenas nove. Mas os dados apontam que os setores de construção perderam 367 vagas e a agropecuária perdeu 18 postos de trabalho.

O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no Distrito Federal, em maio, chegou a mais 991 mil trabalhadores empregados formalmente.

No geral do país, nos cinco primeiros meses de 2024, o emprego formal acumula um saldo positivo de mais de 1 milhão de novos empregos com carteira assinada. A marca foi alcançada depois do saldo positivo de maio, que somou em todo o Brasil um total de 131.811 novas vagas preenchidas. No total, o país bateu um recorde de pessoas empregadas formalmente, totalizando 44,93 milhões de trabalhadores.

O recorde foi puxado pelo resultado positivo em quase todas as regiões do país. Apenas a Região Sul, puxada pela tragédia climática do Rio Grande do Sul, registrou redução no número de empregados com carteira assinada em todo o país.