Helicóptero que caiu em GO com três pessoas deve ser içado terça (2/7)

O helicóptero que caiu na Lagoa da Jacuba, nesta quinta-feira (27/6) em Água Fria (GO), — onde afundou — deve ser retirado das águas na terça-feira (2/7). As informações foram dadas ao Correio por funcionários da fazenda próxima ao local do acidente e que prestaram auxílio às vítimas. Três pessoas ficaram feridas e seguem hospitalizadas. Elas são: o piloto Ayrton Vargas, 66 anos; Ricardo Emediato, 38, sócio-fundador do Grupo R2; e Lucas Batista Bezerra, 32, empresário do DJ Bhaskar, irmão do também artista da música eletrônica Alok.



Nesta sexta-feira (28/6), equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram onde ocorreu a queda para colher informações. A retirada do aeronave será feita pelo seu proprietário, com supervisão de autoridades aeronáuticas.

Em nota oficial, a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que os trabalhos de investigação estão a cargo do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), órgão regional do Cenipa.

“Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, explicou a FAB, por nota, a respeito do trabalho do Cenipa. De acordo com o comunicado, a conclusão da investigação terá o menor prazo possível, a depender da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de “descobrir os possíveis fatores contribuintes.”

Acidente

Vargas, Emediato e Batista saíram de Brasília, na manhã de quinta-feira, com destino a Alto Paraíso de Goiás. Ao Correio, um amigo íntimo do piloto, que preferiu não se identificar, contou que o colega trabalhava com a venda de imóveis na região turística. A viagem era para mostrar terrenos na região de destino aos passageiros, supostamente interessados em adquiri-los.

A aeronave em que estavam teve problemas e caiu minutos antes de chegar ao destino, segundo disseram ao Correio fontes oficiais.

Com exceção do piloto, que está em estado grave, Emediato e Batista passam bem e estão sob observação médica.