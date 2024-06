Setor público tem deficit de R$ 63,9 bilhões em maio, segundo BC

O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira (28/6) o resultado primário do setor público consolidado do último mês de maio, que registrou deficit de R$ 63,9 bilhões. O resultado foi pior do que aquele registrado há um ano, quando o indicador mostrava um deficit de R$ 50,2 bilhões para o mesmo mês em 2023. Os dados foram publicados no Relatório de Estatísticas Fiscais do BC.

No mesmo mês em análise, o governo Central, os governos regionais e as empresas estatais — que integram o setor público — registraram deficits de R$ 60,8 bilhões, R$ 1,1 bilhão e R$ 2,0 bilhões, respectivamente. Nos últimos 12 meses, o setor público consolidado acumulou deficit de R$ 280,2 bilhões, o que corresponde a 2,53% do Produto Interno Bruto (PIB) e 0,11 p.p. do PIB superior ao deficit acumulado nos 12 meses até abril.

Também no mês de maio, os juros nominais do setor público não financeiro consolidado acumularam R$ 74,4 bilhões — valor superior se comparado ao mesmo mês no ano passado, quando os juros chegaram a R$ 69,1 bilhões. No acumulado anual, este valor chegou a R$ 781,6 bilhões, ou 7,04% do PIB.

Já o resultado nominal do setor público consolidado — que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados — apresentou deficit de R$ 138,3 bilhões em maio. No acumulado dos 12 meses encerrados em abril deste ano, o deficit nominal atingiu R$ 1,06 trilhão, ou 9,57% do PIB.

Dívida Líquida e Dívida Bruta

Tanto a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) quanto a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) tiveram aumento na avaliação de maio. A primeira integra os três níveis de governo — federal, estadual e municipal —, as estatais e o Banco Central, enquanto a segunda corresponde apenas aos governos.

Leia mais: Lula e Haddad reagem às críticas do mercado financeiro

A DLSP atingiu 62,2% do PIB (ou R$ 6,9 trilhões) em maio, com um aumento de 0,7 p.p. do PIB no mês. A DBGG, por sua vez, atingiu 76,8% do PIB (ou R$ 8,5 trilhões) no mesmo período, após registrar um aumento de 0,5 p.p. do PIB na comparação com o mês de abril de 2024.