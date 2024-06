Imposto de Renda: 2º lote será pago hoje; veja quem recebe e calendário

A Receita Federal paga o 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira (28/6). Ao todo, mais de 5,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 8,5 bilhões.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Quem receberá o 2º lote?

140.360 contribuintes idosos acima de 80 anos;

1.024.071 contribuintes entre 60 e 79 anos;

66.287 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

459.444 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

3.812.767 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via pix;

252.738 contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul.

Calendário do Imposto de Renda 2024

Pagamento do 1º lote: 31 de maio

Pagamento do 2º lote: 28 de junho

Pagamento do 3º lote: 31 de julho

Pagamento do 4º lote: 30 de agosto

Pagamento 5º lote: 30 de setembro

Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar na opção "Meu Imposto de Renda". Em seguida, basta clicar em "Consultar a Restituição".