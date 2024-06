Polícia cumpre seis mandatos de prisão por extorsão online

Criminosos que criavam perfis falsos em aplicativos de mensagens para praticar extorsão, foram presos na manhã de sexta-feira (28/6), durante a operação Camaleão, deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/DPE/PCDF).



Com o apoio operacional da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do estado de Goiás (DERCC/PCGO), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo dois destes na cidade de Aparecida de Goiânia e quatro em Goiânia.



De acordo com Tell Marzal, delegado à frente do caso, os indivíduos colocavam fotos de familiares próximos às vítimas, coletadas em redes sociais, e as convenciam a transferir grandes valores para contas de comparsas. Por sua vez, os participantes deste esquema permaneciam com um valor a título de comissão, e, posteriormente, transferiam o restante do dinheiro para outras contas, no intuito de dificultar a investigação e ocultar a origem ilícita do dinheiro até o saque final.



As evidências virtuais coletadas nos equipamentos informáticos serão periciadas pelo Instituto de Criminalística, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) , para a continuidade das investigações. Pela prática dos crimes de associação criminosa, falsa identidade, estelionato qualificado e lavagem de capitais, os investigados poderão receber pena de até 22 anos de prisão.