Após brigar, casal é preso em flagrante por tráfico de drogas

Drogas e objetos encontrados na casa do casal - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (29/6), por volta das 21h40. A prisão foi resultado de uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no Setor Leste da Cidade Estrutural.

Durante o patrulhamento, as equipes do GTOP 35 viram o suspeito de 28 anos saindo de uma casa. O homem, que é conhecido pelo histórico criminal, tentou se livrar de algum objeto assim que viu os militares, jogando-o para fora da casa.

Ao abordar e revistar o homem, os policiais encontraram porções de substância semelhante à maconha, embaladas para venda. Ao ser questionado sobre outras drogas e objetos ilícitos dentro da casa, o suspeito negou e permitiu a entrada dos militares.

Dentro da casa, os policiais falaram com a esposa do suspeito, que também autorizou a busca. Durante a revista, foram encontrados pinos de cocaína, embalagens para acondicionamento de drogas, balança de precisão, uma porção de crack, mais porções de maconha, máquinas de cartão de crédito e vários celulares de procedência duvidosa.

Após o flagrante, o homem e a mulher, que admitiram ter tido uma briga horas antes, tentaram culpar um ou outro pela posse dos entorpecentes. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas e a equipe também pediu atendimento médico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) porque o homem tinha arranhões no rosto e na cabeça, ele foi atendido na 8ª Delegacia de Polícia.