Fogo preocupa população de Luziânia. Bombeiros combatem o incêndio

Um incêndio neste domingo (29/06) preocupou a população de Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. O 5º Batalhão Bombeiro Militar informou que o fogo começou em uma pilha de pneus, mas ainda não se sabe se foi em uma fábrica ou em um depósito. Também não há informações sobre vítimas ou a dinâmica do incêndio. Os bombeiros ainda estão no local combatendo o fogo. Aguarde mais informações.