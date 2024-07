Com mínima de 11,1°C, temperatura pode chegar a 30°C nesta terça

Amplitude térmica, umidade mais baixa e estiagem são as características principais do inverno em Brasília. Na manhã desta terça-feira (2/7), a temperatura mínima registrada foi de 11,1°C, no Plano Piloto. Mas para quem sentiu muito frio, à tarde, o tempo tende a esquentar — e muito. A previsão é de que os termômetros marquem entre 29°C e 30°C no período da tarde. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do calor, é preciso ficar atento à baixa umidade, sobretudo nas horas mais quentes do dia. Hoje, nas primeiras horas da manhã, a umidade relativa do ar se encontrava em 85%. Esse nível, no entanto, ainda vai cair bastante, em torno de 20%.

"A atuação de um anticiclone em altos níveis mantém uma massa de ar quente e seca na região central do país, que inibe a formação de nuvens de chuva", explica a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos. "Isso tem relação com a amplitude térmica, pois as nuvens controlam a temperatura, filtrando a radiação. Então, a falta de nebulosidade faz com que esquente e esfrie mais rapidamente", conclui.