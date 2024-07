Mais de 4 mil deficientes e autistas receberam identificações do GDF

O Governo do Distrito Federal (GDF) emitiu mais de quatro mil carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (PcDs) e do Autista desde o lançamento da campanha em novembro do ano passado. O documento dá o direito a filas preferenciais, atendimentos prioritários em programas sociais e habitacionais públicos e meia-entrada para eventos.



De acordo o titular da Secretária da Pessoa com Deficiência, Flávio Pereira dos Santos, o banco de dados da pasta registra em torno de 40 mil cadastros entre PcDs e autistas. Desses, cerca de 25 mil estão aprovados para receber o documento. O gestor incentiva a população que possui esses direitos a realizar o cadastro. Dados oficiais indicam haver quase 200 mil pessoas com deficiência na região.



A identificação é muito relevante para quem tem alguma deficiência não visível. É possível adquirir o documento pelo site da secretaria. Para quem opta por atendimento presencial, é possível procurar o Centro de Atendimento da Pessoa com Deficiência, localizado na Estação de Metrô da 112 Sul.