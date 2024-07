Carro cai em ribanceira e quatro pessoas ficam feridas

Na manhã desta terça-feira (2/7), um acidente ocorreu na via Estrutural, no viaduto de acesso à Cidade do Automóvel. Um veículo caiu de uma ribanceira e capotou, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência por volta de 5h30. A dinâmica do sinistro não foi revelada.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro identificaram que se tratava de um capotamento envolvendo um Chevrolet/Celta de cor vermelha. O veículo era conduzido por um homem de 21 anos, que foi encontrado consciente e orientado, apresentando pequenas escoriações no rosto.

Leia também: Seguranças do metrô passam a usar câmeras corporais

Além do motorista, outros três homens estavam no carro: um de 20 anos, queixando-se de dores pelo corpo; um de 25 anos, com ferimentos leves; um de 47 anos com dores na coluna, ferimento no braço direito e lesão no ombro esquerdo. Todos estavam conscientes e orientados. Havia, ainda, um quarto passageiro cuja idade não foi informada, que não necessitou de transporte hospitalar.

As vítimas foram atendidas e transportadas para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).