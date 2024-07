Seguranças do metrô passar a usar câmeras corporais

Seguranças do metrô começam a utilizar câmeras corporais - (crédito: Divulgação Metrô DF)

A partir desta segunda-feira (1/7), câmeras corporais serão acopladas aos uniformes da equipe de segurança do Metrô no Distrito Federal. É uma inovação na gestão da segurança metroviária distrital com o objetivo de fortalecer e dar maior transparência à atuação desses agentes.

Os equipamentos ficarão visíveis a todos os usuários, podendo gravar por até 8 horas ininterruptas. São aparelhos que captam imagens, mesmo que não haja iluminação. Foram adquiridos cem dispositivos ao custo de R$ 198.303.



O Superintendente de Operações do Metrô-DF, Renato Avelar, avalia que as câmeras resguardam tanto os empregados quanto os usuários do sistema metroviário. “Por meio delas, é possível permitir a apuração rápida de fatos, garantir a segurança jurídica das ações e atividades dos empregados e produzir elementos de prova para eventuais procedimentos civis, penais e/ou administrativos”, diz.



A estatal informa que todos os agentes serão treinados. Eles foram orientados a respeito de que os registros feitos ficarão sob sigilo, entre outras regras de usi.