São Sebastião celebra Dia Internacional do Cooperativismo

No próximo sábado (6/7), a praça em frente a Administração Regional de São Sebastião será palco de uma celebração especial em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo. O evento, conhecido como Dia de Cooperar ou Dia C, começará às 9h. Vários serviços gratuitos estarão à disposição do público.

Durante o evento, promovido pelas cooperativas do Distrito Federal com o apoio do Sistema OCB/DF (Organização e Sindicato das Cooperativas do DF), os moradores poderão usufruir, por exemplo, de consultas médicas — como a análise de pressão arterial e orientações ambulatoriais —, proporcionadas por cooperativas de saúde.

No local, haverá profissionais à disposição para realizar serviços em cabelo, como cortes, escovas e modelagem. A criançada terá uma programação dedicada, com brincadeiras, jogos e pintura de desenhos educativos focados na preservação ambiental. Haverá também sessões de contação de histórias e uma oficina de plantio de mudas.

As cooperativas de crédito irão oferecer oficinas de educação financeira para crianças e adultos, visando orientar os participantes sobre a importância da gestão financeira.

Todos serão oferecido gratuitamente.

Dia C

O objetivo do Dia C é promover e intensificar as ações voluntárias dos cooperados e empregados das cooperativas, buscando mostrar a importância social das ações como transformadoras de realidades para, assim, fazer da iniciativa uma prática contínua ao longo do ano.