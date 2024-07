Diversão garantida nas férias para todos os gostos em Brasília

O mês das férias chegou, e esse é o momento ideal para tirar as crianças da frente das telinhas e despertar o espírito explorador. Na capital, o que não faltam são opções de lazer que vão desde áreas de preservação ambiental a espaços esportivos e atividades relacionadas à cultura e à ciência. Há programações para toda família.

O Planetário de Brasília é uma delas. O ambiente é voltado à educação e à divulgação científica, com muita cultura, história e entretenimento, incluindo uma viagem espacial com as atrações da cúpula. Em julho, é o local de maior movimento, de acordo com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

De volta a Brasília depois de quatro anos na Alemanha, Andreis Kolb, 50 anos, levou a filha Laura Maria Amorim, 7, para conhecer o Planetário. A menina é apaixonada pelas estrelas e planetas. "Foi uma tarde muito legal, estamos curtindo bastante. Havia muito tempo que não via minha pequena. Vou voltar para a Alemanha, mas esses momentos ficarão marcados. Também é uma forma de nos distrairmos fora das telas", descreve. "Gostei muito e adorei o filme que assisti", emenda Laura.

Outro lugar bastante visitado nas férias é o Jardim Zoológico de Brasília que, neste mês, fica aberto todos os dias. Um grupo de pais levou os filhos, colegas de escola, para uma tarde no local, cujo movimento aumenta 30% nesta época. A fisioterapeuta Karol Simões, 40, estava com o filho Bernardo, 5. "Acho que é uma boa o contato com o espaço ao ar livre, conhecer os animais e ter a companhia dos coleguinhas para não ficar só em casa", afirma Karol, em nome do grupo.

As belezas da capital atraem pessoas de todos os cantos durante o recesso escolar. Uma família do Pará aproveitou para fazer uma caravana até Brasília. Ivanilde Gonçalves, 39, estava com a filha Isis, 5. "É importante elas aproveitarem as férias e conhecerem os animais, porque, na nossa região, não temos", conta. "Amei ver os bichos e o meu preferido foi a girafa", diz.



















Parquinho

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, no coração de Brasília, com uma área de 420 hectares, dispõe de uma série de atividades. Há restaurantes, praças, quadras para a prática de esporte, lagos, churrasqueiras e centro hípico, entre outros.

Especificamente para as crianças, a diversão é garantida no Parque Ana Lídia e sua variedade de brinquedos, como o foguete gigante, o escorregador e o carro de abóbora que remete ao desenho da Cinderela. A servidora pública Tatiana Villa, 44, levou a filha Alice, 8, e duas amiguinhas para gastar energia. "Nas férias, sempre tento fazer programas ao ar livre para que as meninas corram e durmam melhor. Também é uma boa opção para tirá-las das telas, do ar-condicionado, colocar o pé na área, e isso passa de geração em geração, pois na minha infância eu vinha aqui. Ainda pretendo levá-las ao Jardim Botânico, Memorial JK e Praça dos Três Poderes", adianta Tatiana. "Gostamos muito do foguetinho e isso reforça nossa amizade, traz sentimentos", completa Alice.

Cultura

O Taguaparque é uma das maiores áreas públicas de lazer do Distrito Federal, atraindo cerca de 10 mil pessoas durante a semana e 20 mil nos fins de semana. Com uma programação variada, oferece shows, oficinas, mostras, debates e feiras gastronômicas, além de abrigar o Centro Cultural Taguá Parque.

Em seus 89 hectares de áreas verdes, o Taguaparque possui ciclovias, lagos e diversos outros atrativos que cativam moradores e visitantes de outras regiões do DF. A combinação de atividades culturais e recreativas faz do local um destino para pessoas de todas as idades.

Natureza

Predominantemente composto por vegetação do Cerrado, o Jardim Botânico de Brasília é uma área protegida. Com mais de 4,5 mil hectares, tem a missão de preservar coleções de plantas, desenvolver pesquisas, promover a educação ambiental e oferecer lazer orientado para a conservação da biodiversidade. O local conta, por exemplo, com áreas para piquenique, parque infantil, orquidário, cactário, biblioteca, espaços de permacultura, anfiteatro, trilhas e jardins temáticos.

O Parque Ecológico Olhos D'Água, criado em 1994, abriga uma grande quantidade de aves, pequenos mamíferos e répteis. Oferece atividades ao ar livre, como uma pista de caminhada e cooper de 2,1 km, trilha e a Lagoa do Sapo, onde se pode visitar a nascente. Além disso, o parque possui um relógio do sol, aparelhos de ginástica, pontos de encontro comunitários, banheiros e bebedouros. Os visitantes podem participar de aulas de yoga, tai chi chuan, ginástica, meditação e, ainda, desfrutar de massagens, duchas, e um gramado para banho de sol.

No outro extremo, o Parque Ecológico da Asa Sul é uma unidade de conservação (UC) que promove atividades de educação ambiental e lazer. Localizado entre as vias L4 e L2, o parque abrange as quadras 613 e 614 Sul, no Plano Piloto. O espaço oferece academia ao ar livre, quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica, parquinho, ponto de encontro comunitário. Há, ainda, o Jardim do Cerrado, ideal para a observação de pássaros, centro de visitantes, horta, nascentes, área para contemplação, pergolados e pista de caminhada. O Parque Ecológico da Asa Sul também é conhecido como berço das capivaras, proporcionando uma experiência de observação da fauna local.

O Parque Nacional de Brasília, conhecido como Parque da Água Mineral, é um dos pontos mais procurados do DF, especialmente, por suas piscinas públicas. Para quem gosta de aventura, há duas trilhas de dificuldade pequena a média.

Serviço

Planetário

» Funcionamento: todos os dias, das 7h30 às 19h, durante o mês de julho.

» Entrada: a colônia de férias será em 16 e 17/7 (crianças de 6 a 8 anos); 18 e 19/7 (crianças de 9 a 12 anos). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na bilheteria, das 8h às 18h, mediante apresentação de documento e doação de agasalho ou alimento não perecível. Durante todo o mês de julho, de terça a domingo, as sessões da cúpula serão realizadas nos seguintes horários: 11h; 14h30; 16h; 17h e 18h. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria 30 minutos antes das sessões.

» Como chegar: SDC, Eixo Monumental, ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Zoológico

» Funcionamento: em julho, abre todos os dias, das 8h30 às 17h.

» Entrada: pagamento somente em dinheiro — R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia). Terça, quarta e quinta-feira todos pagam meia entrada, exceto feriados. De sexta-feira a domingo, pagam meia entrada crianças de 6 a 12 anos e idosos (acima de 60 anos).

» Como chegar: Avenida das Nações, Via L4 Sul.

Parque da Cidade

» Funcionamento: 24 horas por dia.

» Entrada: gratuita.

» Como chegar: SRPS, Asa Sul.

Parque da Água Mineral

» Funcionamento: todos os dias, das 6 às 16h, sendo que as piscinas funcionam até as 17h.

» Entrada: brasileiros e estrangeiros entre 12 e 59 anos pagam R$ 18,00; crianças até 11 anos e idosos acima de 60 anos são isentos; para mensalistas, são R$ 180/mês.

» Como chegar: Via Epia BR-040, Setor Militar Urbano.

Parque Ecológico Olhos D'Água

» Funcionamento: todos os dias; acesso pelo portão principal das 5h30 às 21h e pelos portões laterais das 6h às 18h.

» Entrada: gratuita.

» Como chegar: quadras 413 e 414, Asa Norte.

Parque Ecológico da Asa Sul

» Funcionamento: todos os dias, das 6h às 20h.

» Entrada: gratuita.

» Como chegar: SGAS 614 Sul.

Taguaparque

» Funcionamento: 24 horas, todos os dias, exceto domingo.

» Entrada: gratuita.

» Como chegar: Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga.

Jardim Botânico

» Funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada permitida até às 16h30.

» Entrada: R$ 5; crianças até 12 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos não pagam.

» Como chegar: Setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul.

MAIS NATUREZA

O site euamocerrado.com.br traz informações sobre aos parques ecológicos e as unidades de conservação do DF.

*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso





Confira no QRCode abaixo o site Eu amo Cerrado, com 28 unidades de conservação abertas para visitação.

