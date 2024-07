Zé Renato canta Tom Jobim e Chico Buarque no Iate Clube

Em show nesta terça-feira (9/7), às 21h, no Iate Clube (Setor de Clubes Norte), o cantor e compositor Zé Renato, integrante do Boca Livre, celebra Tom Jobim e Chico Buarque. A apresentação, com abertura do gaitista brasiliense Pablo Fagundes, dá prosseguimento ao projeto JK Jazz Festival. Eles serão acompanhados pelo trio formado por Hamilton Pinheiro (baixo), Pedro Almeida (bateria) e Misael Silvestre (piano).

O repertório reunirá clássicos dos dois expoentes da música popular brasileira, autores de composições consideradas magistrais.

Domingo, Zé Renato ocupou o Palco Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães com o grupo do qual é um dos destaques, com o espetáculo Rasgamundo, que marca a retomada artística e o retorno do Boca Livre ao cenário da música popular brasileira.

O ingresso custa R$ 130 para sócio.