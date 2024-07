Carro e moto elétrica pegam fogo dentro da garagem, no Lago Norte

Moto elétrica e carro queimaram dentro da garagem de uma casa no Lago Norte - (crédito: CBMDF )

Uma moto elétrica e um carro VW/JETA de cor branca, ficaram em chamas na garagem de uma residência no Lago Norte, na noite de terça-feira (2/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregou duas viaturas para extinguir a combustão dos veículos, que produziu muita fumaça. O motivo do incêndio não foi revelado.

Utilizando-se de espuma extintora, os militares combateram o fogo, evitando que o carro queimasse por inteiro e que as chamas se alastrassem para a residência. A moto elétrica, contudo, queimou por completo.



De acordo com informações do CBMDF, os agentes gerenciaram os riscos e, após realizarem buscas na residência, não encontraram pessoas ou animais feridos. Foi necessário fazer ventilação mecânica para retirar a fumaça que se encontrava no interior da casa.

A perícia do CBMDF foi acionada, e o local ficou aos cuidados do proprietário do imóvel.