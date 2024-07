Incêndio atinge edifício na avenida principal do Recanto das Emas 

Incêndio atinge prédio na avenida principal do Recanto das Emas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Incêndio em edifício comercial assustou moradores do Recanto das Emas, na manhã deste domingo (30/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo atingiu o terceiro andar de um edifício multiuso, localizado na QR 802 na avenida principal.

Os socorristas chegaram ao local por volta das 8h da manhã e, de imediato, desligaram a energia elétrica do imóvel. Havia muito material combustível no local, como livros, móveis e tecidos. Os outros andares do prédio não foram afetados pelas chamas.



Incêndio atinge prédio na avenida principal do Recanto das Emas (foto: Divulgação/CBMDF)

Os brigadistas utilizaram ações de contenção e extinção do incêndio, ventilação e rescaldo. A perícia foi acionada para o local.

A Defesa Civil interditou o andar inteiro por risco estrutural. A causa do incêndio não foi informada.