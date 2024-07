Morre Cristiane Brito, representante da Associação Recicla Mais Brasil

Representante da Associação Recicla + Brasil, Cristiane Pereira Brito morreu na terça-feira (2/7), aos 37 anos. A informação foi anunciada pelas redes sociais do grupo Recicla + Brasil. Na publicação, a associação caracteriza Cristiane como uma "grande mãe, esposa e catadora, símbolo da luta do cooperativismo".

Não foi divulgada, porém, a causa da morte de Cris — como era carinhosamente chamada pelos colegas. Desenvolvida na Região Administrativa do Paranoá, a Associação Recicla Mais Brasil é um grupo cooperativo de fomento a ações sustentáveis, como a destinação correta dos resíduos e iniciativas de reciclagem do lixo.

Solidariedade



A Associação Recicla Mais Brasil solicita doações para que a família de Cristiane possa fazer o velório da catadora. "A família de Cris é de condição humilde e, infelizmente, não possui recursos para proporcionar um funeral digno", escreveu o grupo.

As doações podem ser feitas para a Associação Recicla Mais Brasil, por meio do pix: chave CNPJ: 23.583.083/0001-94. Também é possível doa através do link: https://link.mercadopago.com. br/movimentomcjb.