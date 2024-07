Metrô suspenderá operação para a troca de trilhos em trecho de Ceilândia

O Metrô-DF vai interromper a circulação de trens no próximo domingo (7/7), nas estações Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. O funcionamento será normal, das 7h às 19h, nos demais trechos: de Centro Metropolitano a Central, e de Samambaia a Central.

De acordo com a mpresa, a suspensão se deve à necessidade de troca dos trilhos, devido ao desgaste natural.

A troca será feita em 750 metros de via e envolve corte de trilhos, soltura dos dormentes, posicionamento dos novos trilhos, nova fixação nos dormentes e soldas, além do uso de veículo auxiliar, que ficará posicionado no trecho, impossibilitando, a operação comercial durante a manutenção.

Com informações do Metgrô-DF