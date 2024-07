Homem é preso por morder e ameaçar ex após término

Um homem de 22 anos foi preso na tarde da última terça-feira (2/7) após morder e ameaçar a ex-companheira, descumprindo medidas protetivas. O autor foi preso preventivamente por policiais civis da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá.

De acordo com a delegacia, após quatro meses de relacionamento marcado por diversas agressões, a vítima decidiu romper com o companheiro e, por esse motivo, o agressor, inconformado com o término, mordeu a vítima, a injuriou e a ameaçou, afirmando que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Após as agressões, a mulher fez uma denúncia e conseguiu medidas protetivas de urgência contra o ex.

Os investigadores informaram que, apesar das medidas protetivas, o agressor voltou a procurar a vítima há um mês, quando passou a ameaçá-la e a agredi-la novamente, sendo preso em flagrante pela equipe da 6ª DP. Porém, após ser liberado na audiência de custódia, mediante uso de tornozeleira eletrônica, o homem novamente descumpriu as medidas protetivas e foi atrás da ex-mulher. Diante da gravidade dos fatos e do risco à segurança da vítima, a justiça decretou a prisão preventiva.