Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 170 milhões

Ainda dá para mudar de vida! Apesar de algumas apostas terem batido na trave, ninguém acertou as seis dezenas necessárias para faturar o prêmio de R$ 120 milhões no sorteio da última terça-feira (2/7). O prêmio acumulou e a bolada aumentou para R$ 170 milhões. O novo sorteio será realizado na quinta-feira (4/7) às 20h ao vivo no canal do Youtube da Caixa, no Facebook ou ao vivo na Rede TV. As apostas podem ser realizadas até 19h do mesmo dia.

O valor mínimo para apostar é de R$ 5 e o jogo pode ser feito pela internet no site da Caixa, no aplicativo ou nas casas lotéricas. Para levar o prêmio máximo é preciso acertar seis dezenas sorteadas. O resultado pode ser conferido logo após o sorteio neste link.

Na trave

No sorteio de terça-feira, 102 apostas espalhadas pelo país bateram na trave e marcaram a quina. Cinco delas foram feitas no Distrito Federal. Três apostas ganharam R$109.652,76 cada. Uma delas foi um jogo de sete números feito pela internet. O outro vencedor foi um bolão de sete números e nove cotas registrado na Lotérica A Chave da Sorte, em Sobradinho.

A terceira aposta vencedora foi um bolão de 11 cotas e sete números, registrada na Lotérica Vicente Pires. Além destas, outras duas apostas simples vão levar um prêmio de R$ 54 mil cada, sendo uma registrada no Guará e outra no Núcleo Bandeirante.