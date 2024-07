Polícia prende homem com 15kg de droga no Aeroporto de Brasília

Um homem foi pego com 15kg de skunk durante operação que ocorreu na manhã desta quarta-feira (3/7), no Aeroporto Internacional de Brasília. A ação envolveu o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal PMDF (Bope) e a Polícia Federal. Ele é acusado de tráfico interestadual de entorpecentes.

O serviço de inteligência de ambas corporações levantou informações sobre a chegada de um passageiro vindo do Amazonas, que transportava drogas. As equipes do Bope foram até a área de desembarque do aeroporto e abordaram o suspeito no momento em que ele pegava sua bagagem.

Ao checarem a mala, foram encontrados os vários quilos de entorpecentes. O skunk é comumente conhecido como "supermaconha" devido à alta concentração de THC (tetra-hidrocanabinol).



O detido foi conduzido ao Departamento de Polícia Federal para o registro da ocorrência.