Acidente entre carro e moto no Eixo Monumental deixa piloto machucado

Um carro e uma moto colidiram no final da tarde desta quarta-feira (3/7), no Eixo Monumental, perto da igreja Rainha da Paz, na via sentido antiga Rodoferroviária. O motociclista precisou ser levado para o hospital.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) deu atendimento aos envolvidos. Lá encontrou carro Volkswagen Parati, conduzido por um homem de 36 anos que não se feriu, e o piloto, com 57 de uma Suzuki Bandit 1250S. Ele reclamava de dores no braço e foi levado ao Hospital Santa Helena.



Duas das faixas da pista foram interditadas devido ao acidente, o que causou uma pequena retenção no tráfego de veículos, com menos espaço para transitar.