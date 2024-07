Colisão entre carro e caminhão deixa via interditada no SMU

Um carro e um caminhão colidiram no Setor Militar Urbano (SMU) e fizeram com que uma via ficasse interditada. A batida ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (3/7), na intersecção da avenida Duque de Caxias com a via DF 010. O trânsito foi interrompido para limpeza e atendimento dos envolvidos. O local foi liberado àa 15h20, mas a limpeza será retomada no período da noite. Os motoristas de cada veículo, além de um passageiro que estava no carro, foram socorridos no local e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Por volta de 12h, um automóvel de passeio MMC Lancer 2.0 colidiu contra um caminhão Mercedes-Benz L1113, cujo motorista era um homem de 29 anos. O choque fez com que o segundo veículo, que carregava utensílios para construção civil, tombasse. O óleo do motor vazou no asfalto. Os motoritas de cada veículo, com idades de 31 anos e de 29 anos, respectivamente, e opassageiro do automóvel receberam avaliação médica e foram liberados.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para fazer a perícia e foi ao local com duas viaturas e uma equipe de socorristas para atender as três vítimas. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou a interdição da via afetada e foi iniciado um processo de colocação de serragem e terra para cobrir o óleo derramado. Durante a noite, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) voltará para terminar esse serviço.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso