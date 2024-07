Polícia encontra laboratório de cocaína em Planaltina

Um laboratório de refino de cocaína foi desmantelado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª e 35ª delegacias de Polícia, durante a operação Missionários, que ocorreu nesta quarta-feira (3/7), em Planaltina. Na ação, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de substância entorpecente e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª DP iniciou um trabalho investigativo tendo como alvos fornecedores de entorpecentes que vinham de outras regiões administrativas do Distrito Federal. As diligências indicavam que grande parte da cocaína que estaria chegando nas cidades do Paranoá e Itapoã provinha de um laboratório de refino localizado na cidade de Planaltina-DF.

Durante a execução da operação, que contou com o apoio operacional da SRD da 35ª Delegacia, foram apreendidas porções de cocaína em sua forma mais pura, objetos e materiais utilizados para o refino do entorpecente, como uma prensa hidráulica e creatina (utilizada para dar mais volume à cocaína). Também foram encontradas balanças de precisão e embalagens plásticas utilizadas para individualizar a droga. Os policiais ainda localizaram um revólver, 357 munições e R$ 4 mil em dinheiro oriundo da venda da cocaína.

No local, o suspeito manipulava o entorpecente com outras substâncias para aumentar o volume da droga, visando aumentar o lucro da distribuição no DF.