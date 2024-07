Homens são flagrados enquanto furtavam cabos na QI 17 do Lago Sul

Por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (4/7), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou três homens furtando cabos de transmissão de dados, telefonia e energia na QI 17 do Lago Sul. Segundo a corporação, o flagra ocorreu após o recebimento de uma denúncia de furto de cabos na região. Dois homens foram presos, mas o terceiro suspeito conseguiu fugir.

Os militares informaram que, ao chegar no local, a equipe deparou-se com três homens que tentaram fugir após notar a presença dos policiais. Um dos suspeitos, um homem de 42 anos, foi imediatamente detido, enquanto os outros dois conseguiram escapar pela densa área de mata que margeia o Córrego Ribeirão do Gama.

De acordo com a PMDF, posteriormente, a equipe do GTM25 conseguiu capturar outro indivíduo com características semelhantes às dos suspeitos avistados pela viatura 3831. Os detidos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Sul, para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Os cabos furtados foram apreendidos.