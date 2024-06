Quatro homens são presos após furtarem 250kg de cabos de telefonia

Na madrugada desta sexta-feira (21/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu quatro homens envolvidos no furto de cabos de telefonia na região de Samambaia.

Um homem avistou os suspeitos carregando um veículo Fiorino com uma grande quantidade de cabos de telefonia, possivelmente furtados, e denunciou a situação à equipe de policiais do 11º Batalhão. Segundo a PMDF, o homem também apontou a direção para onde o veículo tinha seguido.

Após receber as informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na área e, então, localizaram o veículo, na BR-060, e realizaram a abordagem. A polícia informou que no interior do Fiorino estavam dois homens na cabine e mais dois homens no compartimento de carga, junto aos cabos de telefonia.

A carga de cabos somou aproximadamente 250 quilos. Todos os suspeitos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia, localizada em Samambaia Norte.