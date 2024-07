Inscrições para cursos artísticos são abertas em Ceilândia

O programa Jovem de Expressão abriu, nesta quinta-feira (4/7), inscrições para aulas gratuitas, em Ceilândia, voltadas à arte e à cultura. São 150 vagas em cursos como; produção de eventos, teatro, DJ, fotografia e dança break. Os interessados podem se candidatar até o dia 15 deste mês. As classes estão previstas para começar em 18/7.

O Jovem de Expressão é uma iniciativa que tem como proposta estimular a criatividade artística entre jovens, acima de 15 anos, e adultos nas regiões mais carentes do Distrito Federal. Os cursos, a partir da segunda quinzena de julho, serão dados na sede do projeto, localizada na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. Haverá traduções em libras para os alunos com deficiência auditiva.

As matrículas devem ser feitas preenchendo o formulário de inscrição (clique aqui). Cada candidato poderá escolher até dois cursos, definindo um como primeira opção e o outro como segunda. Como as vagas são limitadas haverá uma seleção dos pré-selecionados, que caberá aos gestores do projeto. A diretoria do programa entrará em contato com os escolhidos para avisá-los do resultado a partir do dia 16.



O Jovem de Expressão atua há 17 anos nas periferias brasilienses com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e arte na capital. A iniciativa tem parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) com apoio do Coletivo Duca, do Instituto CNP Brasil, e da Administração Regional de Ceilândia.

Programação dos cursos

- Produção de Eventos: Sextas, das 14h às 18h, com Lela do Cerrado

- Teatro: Quintas, das 14h às 18h, com Mila Ellen

- DJ: Terças e Quintas, das 19h às 21h, com DJ Jean C

- Fotografia: Quartas, das 14h às 18h, com Tatiana Reis

- Dança Break: Segundas e Quartas, das 15h às 17h, com Maik Oliveira