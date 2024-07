Casa da Cultura do Guará recebe oficina gratuita de fotografia

A Casa de Cultura do Guará receberá, por dois dias, o projeto Os Olhos da Alma. Criada pela fotógrafa e arte-educadora Ivone de Almeida, a iniciativa disponibilizará o curso gratuito Fotografia Contemplativa. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo formulário no link do projeto.

A oficina, ministrada por Ivone, será realizada neste sábado (6/7), das 8h30 às 17h30, e no dia 13 de julho, das 9h às 12h, no mesmo local. Os participantes devem levar uma câmera fotográfica, pois não será permitido o uso de câmeras de celulares. Iniciantes, amadores ou profissionais, incluindo PCDs, podem participar.

A oficina busca propor um olhar sobre o cotidiano de forma artística e poética. “O projeto visa sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a importância da acessibilidade afetiva e da inclusão”, observa a organizadora, em nota.