Secretaria inaugura primeira unidade do Comitê de Proteção à Mulher

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) inaugura, nesta quinta-feira (21/3), às 10h, no Itapoã, o primeiro Comitê de Proteção à Mulher. O objetivo é viabilizar a proteção e promoção dos direitos da mulher em situação de violência doméstica e familiar, direcionando atendimento acolhedor às mulheres com direitos ameaçados ou violados.

Agora, o DF contará com 15 unidades de acolhimento administradas pela Secretaria da Mulher. A criação dos comitês foi aprovada pela Lei nº 7.266/2023 e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha. A medida estabelece a criação de comitês em cada região administrativa. Lago Norte, Estrutural, Águas Claras, Santa Maria, Ceilândia e Sobradinho são as próximas cidades a receberem novos comitês de proteção à mulher.

Giselle Ferreira, Secretária de Estado da Mulher do DF, destaca que o principal objetivo é estar perto das mulheres que mais precisam. “Com esse novo espaço, a pasta contará com 15 equipamentos públicos de acolhimento. Isso reforça o compromisso do nosso governo em promover a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres”, disse.

O Comitê também tem como objetivo criar uma ponte entre as mulheres em situação de vulnerabilidade e os programas e projetos realizados pela pasta, além de incentivar as denúncias, uma vez que é por meio delas que se pode interromper o ciclo de violência, evitando novos casos de feminicídio.

A Subsecretária de Proteção à Mulher, Luana Maia, responsável pela gestão da nova unidade, reforça que essa é uma política pública que se estenderá. “Queremos, cada vez mais, proteger as mulheres e os comitês são um lugar de esperança. Inicialmente, vamos levar os comitês para sete regiões administrativas, começando pelo Itapoã e, em seguida, vamos atender às demais regiões administrativas”, destacou.

Serviço

Inauguração do Comitê de Proteção à Mulher

– Data: 21 de março

– Horário: 10h

– Local: Administração Regional do Itapoã, localizada na Quadra 378 A/E 04 Conj A – Itapoã, Brasília



*Com informações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF)