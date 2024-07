Previsão do tempo: DF terá calor forte e baixa umidade no fim de semana

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê continuidade do calor e baixa umidade neste fim de semana no Distrito Federal. Máxima de 26ºC neste sábado (6/7) e 27ºC no domingo (7/7).

Além da baixa probabilidade de chuva para os próximos dias, a temperatura máxima durante a semana deve ficar em torno dos 28ºC e a mínima perto dos 14ºC.