PMDF participa de torneio de futebol de crianças para combater trabalho infantil

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participou, no sábado (6/7), do torneio da escolinha Formando Cidadão em Samambaia. Em torno de 70 pessoas participaram do evento, entre elas atletas, responsáveis e professores.

O torneio teve as categorias sub 9, sub 11 e sub 13. A ação tem como objetivo divulgar e orientar contra a exploração do trabalho infantil.

A organização do evento distribuiu lanches para todos e os atletas mirins foram premiados ao final com medalhas e troféus.