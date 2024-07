Motociclista de 20 anos morre durante a madrugada, no Paranoá

Motociclista de 20 anos morre em acidente no Paranoá na madrugada desta segunda-feira (8/7) - (crédito: CBMDF)

Um motociclista de 20 anos morreu durante a madrugada na DF001, no Paranoá, durante um acidente que envolveu três veículos, sendo dois carros de passeio e a moto do rapaz que veio a óbito.

Os carros eram um Hyundai/I30, conduzido por um motorista de 31 anos e um Hyundai/HB20 conduzido por um rapaz de 25.

Ao chegar no local do acidente, próximo aos pinheirais, o Corpo de Bombeiros verificou que os três veículos estavam fora da pista. Um deles, próximo a uma árvore.

Os militares prestaram socorro às vítimas e encaminharam os motoristas ao hospital da região. Já o motociclista teve o óbito declarado no local.

A PMDF foi até ao hospital para realizar os testes de bafômetros nos dois socorridos. O motorista do HB20 nada constatou de alcoolemia, já o condutor do carro I30 se recusou a fazer o teste.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e dinâmica do acidente será apurada.