Motociclista derrapa em óleo na pista e é atropelado na Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu diversas ocorrências de trânsito na Ceilândia Norte na noite de sábado (6/7). O primeiro acidente foi com um motociclista atropelado após derrapar na pista molhada com óleo e cair no chão.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro e o condutor da moto, 25 anos, foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia com escoriações leves e dores pelo corpo.

Os outros incidentes também foram com outros quatro motociclistas que derraparam na pista devido o óleo. Entretanto, nenhum deles precisou ser levado ao hospital. A área foi isolada e o CBMDF utilizou um elemento para absorção do óleo na pista. O Detran-DF também foi acionado para o local.