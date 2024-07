Homem sai para vender maçã do amor com enteada e é suspeito de estuprá-la

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu uma arma de fogo de propriedade de um homem suspeito de estuprar a enteada, de 14 anos. Segundo contou a mãe da vítima à polícia, a filha e o companheiro haviam saído de casa, em Ceilândia, para vender maçãs do amor em uma festa junina. Depois disso, o suspeito não retornou para a casa com a adolescente.

A mãe da vítima disse aos policiais que recebeu a informação de que o companheiro estava com sua filha em um hotel de Ceilândia. Ao chegar no local, a mulher encontrou a adolescente supostamente dopada. O homem tentou fugir de carro, mas foi impedido e escapou pulando o muro do local, seguindo rumo ignorado.

A PMDF conduziu a vítima e a mãe até à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam) e continua em patrulhamento nas áreas onde o suspeito costuma frequentar.

Na residência do acusado, a polícia localizou e apreendeu uma arma de fogo, do tipo espingarda calibre .12, com quatro cartuchos de munição intactos e um deflagrado.