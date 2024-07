Tempo no DF: umidade pode chegar a 15% nesta segunda (8/7)

Com a chegada da estiagem, o tempo no Distrito Federal tem ficado mais quente e seco a cada semana. Na manhã desta segunda-feira (8/7), os termômetros registraram mínima de 8°C e poderão atingir a máxima de 31°C no período da tarde.

Contudo, o que preocupa mesmo é a umidade do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade poderá chegar a 15% nesta segunda.

O meteorologista Heráclio Alves explica que a tendência é que o tempo permaneça semelhante ao longo da semana, com a mínima da umidade variando entre 20% e 15%.

Na capital, o céu permanecerá claro ao longo do dia. O especialista indica que atividades ao ar livre sejam evitadas entre as 10h e 16h, uma vez que é nesse horário que as características da baixa umidade se apresentam com mais força e, consequentemente, podem afetar a saúde.