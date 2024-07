Salgado Filho volta a funcionar parcialmente dia 15 de julho

Imagem aérea mostra situação do Salgado Filho na enchente. Debaixo d'água e com aviões amontoados - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, vai retomar as operações de embarque e desembarque de passageiros a partir do próximo dia 15. Foi o que anunciou, ontem, a Fraport, concessionária responsável pelo terminal da capital gaúcha. Apesar disso, o complexo não funcionará com força total e continuará dividindo a operação com a Base Aérea de Canoas — que continuará recebendo os pousos e decolagens.

Leia também: Terra registra 13º mês seguido com recorde de mais quente da história

Por conta na inundação em Porto Alegre, que também deixou o Salgado Filho debaixo d'água, o processamento de passageiros e controle de segurança têm ocorrido no ParkShopping Canoas — de onde sai o ônibus que leva os passageiros direto para a pista, para serem embarcados. Contudo, a Fraport destaca que o retorno das operações de embarque e desembarque no Salgado Filho fazem parte do "compromisso pela retomada do aeroporto". O Ministério de Portos e Aeroportos, por meio da assessoria, confirmou que há anuência para a retomada do trânsito de pessoas.

A transferência da operação de volta para o Salgado Filho contempla a utilização da parte do terminal de passageiros (piso 2 e 3) que não foi impactada pela enchente. A estrutura foi adaptada temporariamente para que seja utilizada a área internacional tanto no check-in quanto no embarque.

Leia também: Brasileira é achada morta nua nos Estados Unidos

O acesso ao terminal de passageiros deve ser feito pela rampa externa que leva ao piso 2, e o ingresso será apenas pelas portas 5 e 6. O processo de check-in e despacho de bagagem, nesse momento, será feito na área do check-in internacional. Em seguida, os passageiros deverão subir ao piso 3 e utilizar a área de embarque internacional para a inspeção de segurança. Nesse ambiente, deverão seguir a sinalização para se dirigir ao embarque nos ônibus que os levarão à base de Canoas.

Os passageiros que desembarcam em Canoas serão transportados até o Salgado Filho, onde descerão na estação de ônibus para retirar as bagagens. Da mesma forma como vem sendo realizado, nenhum passageiro pode se deslocar diretamente até a base e sair de lá sem o acompanhamento das equipes da concessionária e da empresa aérea.

Leia também: Brasileiro morre em guerra na Ucrânia após dois anos como soldado voluntário

O terminal do Salgado Filho funcionará das 6h às 21h. Porém, como o funcionamento não será pleno, a concessionária e as empresas aéreas recomendam que o passageiro deve se apresentar três horas antes do voo. O processo de embarque se encerrará 1h30 antes da decolagem. Após esse período, não será possível ingressar na sala de embarque.

Segundo a Fraport, foram realizados testes com ônibus do trajeto Salgado Filho-Base Aérea (e vice-versa) em horários alternados, e nenhuma alteração relevante de horário foi constatada. "Apesar da maior distância, o tempo médio permaneceu o mesmo da operação realizada atualmente no shopping", diz a gestora do aeroporto.

Ainda de acordo com a Fraport, a retomada traz mais agilidade aos procedimentos de embarque, desembarque e inspeção de segurança de um volume maior de passageiros.

No balanço divulgado ontem pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 179 pessoas morreram vítimas das enchentes que devastaram o estado a partir do fim de abril. Ainda há 33 desaparecidos, 806 feridos e mais de 2 milhões de pessoas afetadas.