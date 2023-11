Aeroporto de Brasília brinca com viagens para shows de RBD e Taylor Swift

Vários fãs do grupo mexicano RBD e da cantora estadunidense Taylor Swift estão deixando Brasília para assistir aos grandes shows que os artistas realizam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em celebração ao momento, o Aeroporto de Brasília brincou com a ideia de as apresentações estarem ocorrendo na mesma época.

A postagem nas redes sociais do aeroporto questiona em qual portão cada pessoa irá embarcar. No lado esquerdo, o portão 47 está decorado com as cores da The Eras Tour, de Taylor Swift, enquanto o portão 48, na direita, está decorado com uma gravata vermelha, uma referência ao grupo RBD, e a Y Soy Rebelde Tour.



"Por aqui já estamos no clima de sextou e temos uma pergunta. Em qual dos portões você embarca esse final de semana?", escreveu o Aeroporto nas redes sociais.

Vale lembrar que nesta semana ocorrem os show do RBD no Rio de Janeiro, um realizado na quinta-feira (9/11) e o outro nesta sexta (10). Depois disso, eles se apresentam em São Paulo nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro.

Na próxima semana ocorre a chegada de Taylor Swift ao Brasil, com shows nos dias 17, 18 e 19, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26, em São Paulo.

Todos os 14 shows dos dois artistas ocorrem em estádios e todos os ingressos já foram vendidos.