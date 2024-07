Trânsito no Parque da Cidade terá desvio por causa de obra. Veja

Obra para construção de novo acesso ao Parque da Cidade causará um desvio no trânsito na altura do estacionamento 3. A mudança acontecerá a partir de quinta-feira (11/7) às 12h. A via será interditada nos dois sentidos e os motoristas precisarão transitar por dentro do estacionamento para passar por aquele ponto.

“Primeiramente, pedimos desculpas pelos transtornos. Estamos ampliando as frentes de serviço para, assim, conseguirmos acelerar as obras e antecipar as entregas”, explica Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura. “A construção do novo acesso ao Parque da Cidade marca o início das obras da quarta etapa de implantação do Corredor Oeste na via Epig”, complementa.

O engenheiro da Secretaria de Obras Bruno Almeida ressalta que quem transita pela região já se deparou com máquinas e operários trabalhando na sinalização do desvio. “Desde o início do dia estamos trabalhando na nova sinalização viária, responsável por orientar os motoristas durante o período de interdição. Vamos trabalhar para retomar a normalidade na região no prazo de 90 dias”, afirma.

Sobre a obra

A quarta etapa desta grandiosa obra de mobilidade urbana será executada no intervalo entre o Viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Será implantado corredor exclusivo para BRT, dois novos viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres – que darão acesso à estação de ônibus no canteiro central da via. Além disso, o trecho vai ganhar estações BRT, ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano. O projeto também prevê nova entrada para o Parque da Cidade, com a construção de uma rotatória na via interna do parque.

A implantação do corredor BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) faz parte do Corredor Oeste. Com 38,7 quilômetros de extensão, todo o trecho prevê o alargamento de pistas e a construção de faixas exclusivas para ônibus nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Avenida Hélio Prates, o Pistão Norte, a EPTG, a Epig e a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva ao Terminal da Asa Sul. O objetivo é reduzir em pelo menos meia-hora o tempo de deslocamento até o Plano Piloto.



*Com informações da Agência Brasília

