Poluição sonora tem gerado problemas auditivos, diz especialista

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que até 2050 uma em cada quatro pessoas terá problemas auditivos. Os motivos dessa condição estão diretamente ligados à poluição sonora, destacou Ariane Gonçalves, audiologista especializada em saúde auditiva, em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (11/7). Durante entrevista às jornalistas Carmen Souza e Mila Ferreira, a especialista alertou sobre como limpar o ouvido corretamente.

O uso incorreto dos fones de ouvido e a falta de atenção das pessoas para os cuidados auditivos são fatores que preocupam Ariane. “Muitos vão perder a audição por conta da poluição sonora”, alertou. Ficar em locais barulhentos por muito tempo é outro fator agravante, de acordo com a audiologista, e fazer exames com frequência pode evitar problemas.

A especialista também comentou sobre os danos na audição que a limpeza incorreta do ouvido pode gerar e citou que cotonetes não foram feitos para serem colocados no ouvido. “Infelizmente, o cotonete não foi feito para limpar o ouvido, pois dessa forma você está empurrando a cera para dentro do seu ouvido. Os cotonetes servem para limpar a região externa da orelha. Se você colocá-los dentro do ouvido, acaba empurrando a cera e criando uma rolha”, observou.

Como fazer a limpeza de forma correta? “Podemos pegar a pontinha da toalha ou o dedo para tirar o excesso de cera. A cera serve como proteção. Algumas pessoas produzem mais que outras e precisam fazer uma lavagem com o especialista a cada seis ou 12 meses”, finalizou Ariane.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado