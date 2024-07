Pedreiro abusava de menino de 13 anos durante um ano; autor foi preso

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de estuprar um menino de 13 anos. Segundo as investigações, o autor trabalhava como pedreiro em uma construção, no Itapoã, e a vítima morava em uma casa ao lado.



Os abusos ocorreram ao longo de todo o ano de 2021, tempo de duração da obra onde o autor trabalhava. Após as investigações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o juiz do Itapoã decretou a prisão preventiva do homem, que foi cumprida na tarde desta quinta-feira (11/7). Ele foi detido quando chegava em casa.

Tomadas as providências legais, o autor foi recolhido à Carceragem da PCDF e vai para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Papuda, para responder ao processo preso. Se condenado, pode pegar pena de até 20 anos de prisão.