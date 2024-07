TJDFT lança canal oficial de comunicação no WhatsApp

OS usuários poderão receber notícias e informações oficiais da Justiça do Distrito Federal e dos territórios - (crédito: DIVULGAÇÃO/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lançou um canal oficial no WhatsApp. A ferramenta possibilita que os usuários recebam notícias e informações oficiais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Para fazer parte do canal, basta acessar o link do Canal do TJDFT e clicar em seguir. Também é possível buscá-lo diretamente pelo aplicativo de mensagens, indo na aba Atualizações > Canais > Encontrar canais.

Segundo o TJDFT, com o novo canal, as antigas listas de distribuição de notícias serão desativadas dentro de 15 dias.

*Com informações do TJDFT



Saiba Mais Ciência e Saúde 5 receitas de chás termogênicos para o inverno

5 receitas de chás termogênicos para o inverno Diversão e Arte Jung Kook anuncia exibição de projeto ‘I AM STILL’ nos cinemas

Jung Kook anuncia exibição de projeto ‘I AM STILL’ nos cinemas Revista do Correio Veja como distribuir os pontos de tomada na casa

Veja como distribuir os pontos de tomada na casa Revista do Correio 5 dicas para viajar nas férias de julho gastando pouco

5 dicas para viajar nas férias de julho gastando pouco Mundo 'Não criem caos na Ásia': a dura resposta da China à acusação da Otan de ajuda à Rússia contra Ucrânia