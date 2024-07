Representantes da sociedade defendem doação de lote para a FundAthos

A audiência pública para discutir a concessão de uso de lote para a construção da sede da Fundação Athos Bulcão (FundAthos) reuniu arquitetos, artistas e representantes de instituições, do Governo Do Distrito Federal (GDF) e do Ministério Público (MPDFT) e representantes do legislativo Federal, na manhã desta sexta-feira (12/7). O encontro foi convocado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

A iniciativa é o primeiro passo para que a nova sede da Fundação, que tem projeto assinado pelo renomado arquiteto João Filgueiras, mais conhecido como Lelé, finalmente saia do papel, após 15 anos de reivindicações. O terreno em questão é o Lote 12 do Setor de Divulgação Cultural (SDC), região do Eixo Cultural Ibero-Americano, no Eixo Monumental, próximo à Sala Cássia Eller.

Na mesa, estavam presentes o chefe da Secec, Cláudio Abrantes, a secretaria executiva da FundAthos, Valéria Cabral, o secretário de Relações Internacionais, Paco Brito, o presidente do Arquivo Público do DF, Adalberto Scigloano, o presidente do Conselho de Arquitetura do DF, Ricardo Meira, e a deputada federal pelo DF, Erika Kokay (PT).

Abrantes lembrou, no início da audiência, que a concessão donaire terá que passar pelo crivo da Câmara Legislativa do DF (CLDF). “A fundação já oferece para a sociedade uma série de ações no campo social. No parecer técnico da Secec, atende aos princípios de funcionalidade”, destacou Abrantes.



Paco Brito ressaltou que estava na audiência como cidadão, não como representante do GDF. “Eu sou completamente a favor dessa concessão. Temos que resgatar os nossos artistas e o professor Athos Bulcão precisa ser exposto para todo o mundo. Nós temos obrigação de apoiar a cultura e os artistas do DF”, declarou.

Valéria Cabral lembrou que em 2009 houve o lançamento da pedra fundamental da nova sede pelo então governador Paulo Octávio, mas que a ação não teve desdobramentos. “Athos é matéria obrigatória nos primeiros anos do ensino fundamental do DF e a fundação faz esse trabalho educativo de provocar o sentimento de pertencimento a Brasília”, disse a secretária executiva da fundação.

A deputada Érika Kokay observou que Athos é fundamental para o conjunto urbanístico de Brasília (CUB). Nós, deputados, devemos estar vendo formas de disponibilizar emendas para que a construção da sede da fundação se transforme em realidade. Essa cidade vai homenagear a ela mesma homenageando Athos Bulcão”, afirmou a parlamentar.

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF (CAU-DF), Ricardo Meira, chamou Athos de “o artista mais arquiteto que Brasília tem”. “Quando a gente fala de arte num país como o nosso, muito rico mas desigual, ter a democratização do acesso à arte por meio de Athos se torna emblemático. Como presidente do CAU-DF, não tem como não defender essa iniciativa de defesa do patrimônio de Brasília e dar a Athos o seu devido valor”, frisou.