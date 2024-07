Abastecimento de água é retomado em quatro regiões do DF

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) concluiu a instalação de duas gigantescas válvulas de controle de vazão de água no reservatório de Taguatinga Sul. O fornecimento de água nas regiões administrativas de Águas Claras, Arniqueira, Riacho Fundo I e Taguatinga Sul voltará gradativamente nesta sexta-feira (12/7). Em algumas áreas pode demorar um pouco mais para chegar.

Ao Correio, a Caesb afirma que o horário varia de região para região. “O reservatório é enorme. Ao longo do dia, vai sendo normalizado”, explica a Companhia. O serviço de instalação desses equipamentos foi realizado com o objetivo de oferecer maior segurança à rede e melhorar o abastecimento em nove RA’s. Ao todo, os trabalhos envolveram a participação de 80 profissionais, entre operários, técnicos e engenheiros, que trabalharam por 21 horas.

Para a instalação, foram investidos pela Companhia R$ 2 milhões na aquisição das duas válvulas fabricadas sob medida para caber no reservatório. Cada equipamento pesa sete toneladas de ferro fundido e um guindaste foi acionado para içar as peças, retirá-las do pátio, passar pelas claraboias e pousá-las com precisão para a área determinada. Elas foram instaladas ao longo do dia da última quinta-feira (11/7) e, ao final, testadas.