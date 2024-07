Mulher morre minutos depois de receber alta em hospital do DF com crise de ansiedade

Diagnosticada com crise de ansiedade, Marlúcia recebeu alta do hospital e morreu minutos depois. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 51 anos morreu minutos depois de receber alta do Hospital Regional Leste (HRL), no Paranoá. Marlúcia Machado procurou atendimento na unidade de saúde com dores no peito, na última quarta-feira (10/7), e recebeu diagnóstico de crise de ansiedade. A paciente recebeu o aviso de que, como o hospital estava superlotado, apenas casos graves e de emergência estavam sendo atendidos, e ela recebeu alta.

Cinco minutos após deixar o local, quando estava indo para casa no Itapoã, Marlúcia começou a passar mal dentro do carro, teve um infarto e morreu.

Ao Correio, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) esclareceu que, de acordo com a Direção Hospital Regional Leste (HRL), a paciente foi atendida e há registro de acolhimento e classificação de risco. No entanto, como foi classificado como "sem gravidade" ela foi liberada.

“No momento do atendimento não havia alterações de sinais vitais sendo classificada como sem gravidade conforme protocolos de classificação. A paciente retornou para casa e após uma hora foi levada de volta ao hospital sem consciência e submetida a procedimentos emergenciais na Sala Vermelha, não respondendo às manobras de reanimação quando foi constatado o óbito”, diz a pasta em nota.

O corpo da mulher vai passar por necropsia para determinar a causa da morte.