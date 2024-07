Celina Leão descarta candidatura nacional e diz que foca nos serviços do DF

Focada no trabalho do Distrito Federal, é assim que a governadora em exercício, Celina Leão (PP), enxerga os próximos passos. Em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, no programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta sexta-feira (12/7), a chefe interina do Executivo local contou que o plano do Partido Progressistas (PP) é dar continuidade aos trabalhos na capital.



Durante a entrevista ao CB.Poder na semana passada, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou que Celina Leão seria um bom nome para concorrer à vice-presidência da República. “Fico muito grata pela lembrança em cenário nacional feita por uma senadora da envergadura da Damares, mas meu projeto é local. Acredito que as pessoas sabem disso. Eu tenho uma participação no cenário nacional, mas há outras pessoas que já estão se articulando”, explicou.

Ao ser questionada sobre outros candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), a governadora em exercício afirmou que é algo natural. “Não fico incomodada quando outras pessoas são candidatas. Acho que eu preciso estar muito focada é na qualidade da prestação dos nossos serviços públicos no DF, nas alianças, diálogos e, principalmente, na humildade”, assegurou.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado